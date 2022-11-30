В Челябинской области ожидаются морозы до -33 °С

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В Челябинской области в ближайшие дни ожидаются морозы.
В Челябинской области ожидаются морозы до -33 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«По ночам 1 и 2 декабря столбик термометра в Челябинской области будет опускаться до -28...-30 °С. Самой морозной обещает стать ночь субботы, 3 декабря, когда в низинах похолодает до -33 °С», — заявили синоптики.

Днём 1 и 2 декабря прогнозируется -12...-19 °С, а 3 декабря — до -22 °С на юге.

Ранее «Невские новости» сообщали, что главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на лёд водоёмов.

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