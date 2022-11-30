Орнитолог Мишин назвал оконную кормушку более безопасной для маленьких птиц

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Основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин дал советы по созданию кормушки для птиц.
Орнитолог Мишин назвал оконную кормушку более безопасной для маленьких птиц
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«Имеет значение, где устанавливать кормушку. Если это кормовая зона, там много разных кормушек, то надо иметь в виду, что там будут находиться и хищники», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, более безопасным вариантом является оконная кормушка, очень важно, чтобы она была установлена в правильном месте, где пернатые смогут её увидеть.

«Чтобы разделить едоков, надо разделить ёмкости. Если кормушка поперёк разделена полочками и с каждой стороны у полочки по 4 см, то уже становится понятно, что голубь и дятел туда не залезут», — сказал Мишин.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о снегирях, перебирающихся ближе к городам. По словам экспертов, птицы так ведут себя для того, чтобы найти пищу.

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