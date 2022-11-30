Орнитолог Мишин назвал оконную кормушку более безопасной для маленьких птиц

Основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин дал советы по созданию кормушки для птиц.

«Имеет значение, где устанавливать кормушку. Если это кормовая зона, там много разных кормушек, то надо иметь в виду, что там будут находиться и хищники», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, более безопасным вариантом является оконная кормушка, очень важно, чтобы она была установлена в правильном месте, где пернатые смогут её увидеть.

«Чтобы разделить едоков, надо разделить ёмкости. Если кормушка поперёк разделена полочками и с каждой стороны у полочки по 4 см, то уже становится понятно, что голубь и дятел туда не залезут», — сказал Мишин.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о снегирях, перебирающихся ближе к городам. По словам экспертов, птицы так ведут себя для того, чтобы найти пищу.