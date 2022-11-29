Петербург удостоен Гран-при национальной премии по ландшафтной архитектуре

Санкт-Петербург впервые получил Гран-при Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

«Проектом благоустройства сада Смольного собора было предусмотрено восстановление объёмно-пространственной композиции ландшафта и исторической планировки внутри монастырского двора, а также посадка 80 деревьев и 1102 кустарников», — отмечается в сообщении.

Специалисты также восстановили исторические размеры площади и дороги вдоль стен монастыря.

Ранее «Невские новости» сообщали, что правительство России выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию исторического форта «Пётр I» в Кронштадте.