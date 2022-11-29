Вильфанд заявил о наступлении аномальных морозов в России на два месяца раньше

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в стране будет опережать климатическое развитие на два месяца.
Вильфанд заявил о наступлении аномальных морозов в России на два месяца раньше
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«Температура будет соответствовать самому холодному периоду года, а именно шестой пятидневке января. Осадков не ожидается в это время при антициклональном развитии. На Урале ниже нормы на 8—10 градусов. В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на Алтайском крае — на 16 градусов ниже нормы. В Москве — на 4-5 градусов ниже нормы», — отметил он в беседе с URA.RU.

По его словам, текущий антициклон сформировался на территории Западной Сибири. Мощность антициклона заставляет воздушные массы двигаться над страной по-другому.

«Холодная погода распространяется и на европейскую территорию. Это так называемый «восточный процесс». Это метеорологический термин. Обычно воздушные массы переносятся с запада на восток. А в такой ситуации, когда антициклон наблюдается на азиатской части, бывают случаи, когда гребень высокого давления распространяется с востока на запад», — пояснил Вильфанд.

Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе с «Невскими новостями» спрогнозировал усиление морозов в Санкт-Петербурге.

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