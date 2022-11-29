Анастасия Дубровина рассказала, почему выбрала профессию актрисы

Актриса Анастасия Дубровина рассказала, как пришла в профессию.

«Почему я вообще выбрала актёрскую профессию? Ты можешь быть тем, кем никогда не будешь в жизни, и в таких ситуациях, в которых в реальности никогда не окажешься», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Во ВГИКе Дубровина училась у Александра Михайлова.

«Я поступала конкретно к Александру Яковлевичу. Изначально поставила себе задачу: если он скажет, что берёт на курс, я больше никуда не поступаю. У меня вся семья к нему всегда тепло относилась», — сообщила она.

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».