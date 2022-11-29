Саксофонист Богатырёв рассказал об истории создания Jazz Philharmonic Orchestra в Петербурге

Короткая ссылка
Саксофонист Юрий Богатырёв и музыкальный директор Александр Козлов рассказали, как был создан Jazz Philharmonic Orchestra в Санкт-Петербурге.
Саксофонист Богатырёв рассказал об истории создания Jazz Philharmonic Orchestra в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © DiMaggio/Kalish

«Оркестр был организован нашими друзьями и коллегами — двумя саксофонистами Сергеем Богдановым и Кириллом Бубякиным. Это мои сокурсники из училища Мусоргского. Изначально это был нонет — то есть в ансамбле было всего девять музыкантов», — заявил Богатырёв в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, через какое-то время возникла идея собрать большой оркестр.

«Сейчас у нас сформировался постоянный состав — 16 профессионалов, о всех за короткое время и не расскажешь. Есть как молодые, яркие музыканты, так и корифеи своей области», — отметил Козлов.

Он добавил, что каждый участник коллектива вносит своё влияние в звучание оркестра.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, народный артист СССР Юрий Башмет рассказал, как был создан Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить