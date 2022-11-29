Саксофонист Богатырёв рассказал об истории создания Jazz Philharmonic Orchestra в Петербурге

Саксофонист Юрий Богатырёв и музыкальный директор Александр Козлов рассказали, как был создан Jazz Philharmonic Orchestra в Санкт-Петербурге.

«Оркестр был организован нашими друзьями и коллегами — двумя саксофонистами Сергеем Богдановым и Кириллом Бубякиным. Это мои сокурсники из училища Мусоргского. Изначально это был нонет — то есть в ансамбле было всего девять музыкантов», — заявил Богатырёв в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, через какое-то время возникла идея собрать большой оркестр.

«Сейчас у нас сформировался постоянный состав — 16 профессионалов, о всех за короткое время и не расскажешь. Есть как молодые, яркие музыканты, так и корифеи своей области», — отметил Козлов.

Он добавил, что каждый участник коллектива вносит своё влияние в звучание оркестра.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, народный артист СССР Юрий Башмет рассказал, как был создан Всероссийский юношеский симфонический оркестр.