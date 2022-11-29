Актриса Кузьмина поделилась воспоминаниями о Наталии Стешенко

Актриса Ольга Кузьмина назвала свою коллегу Наталию Стешенко хорошей матерью и прекрасной женой.

«Красивая, высокая, умная, с чувством юмора. Очень хорошая мама, хороший друг, прекрасная жена. Наверное, всё это сейчас звучит достаточно банально и типично — сама говорю и кажется, что эти слова можно приписать кому угодно. Но каждое это слово наполнено большими чувствами», — заявила Кузьмина в беседе с телеканалом «360».

По её словам, Стешенко проводила много времени с сыном, водила его на занятия футболом, всячески развивала.

Ранее сообщалось, что в Москве найдена мёртвой актриса театра и кино Наталия Стешенко (Семаго).