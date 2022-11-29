Актриса Кузьмина поделилась воспоминаниями о Наталии Стешенко

Короткая ссылка
Актриса Ольга Кузьмина назвала свою коллегу Наталию Стешенко хорошей матерью и прекрасной женой.
Актриса Кузьмина поделилась воспоминаниями о Наталии Стешенко
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Красивая, высокая, умная, с чувством юмора. Очень хорошая мама, хороший друг, прекрасная жена. Наверное, всё это сейчас звучит достаточно банально и типично — сама говорю и кажется, что эти слова можно приписать кому угодно. Но каждое это слово наполнено большими чувствами», — заявила Кузьмина в беседе с телеканалом «360».

По её словам, Стешенко проводила много времени с сыном, водила его на занятия футболом, всячески развивала.

Ранее сообщалось, что в Москве найдена мёртвой актриса театра и кино Наталия Стешенко (Семаго).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить