Актриса Кузьмина поделилась воспоминаниями о Наталии Стешенко
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«Красивая, высокая, умная, с чувством юмора. Очень хорошая мама, хороший друг, прекрасная жена. Наверное, всё это сейчас звучит достаточно банально и типично — сама говорю и кажется, что эти слова можно приписать кому угодно. Но каждое это слово наполнено большими чувствами», — заявила Кузьмина в беседе с телеканалом «360».
По её словам, Стешенко проводила много времени с сыном, водила его на занятия футболом, всячески развивала.
Ранее сообщалось, что в Москве найдена мёртвой актриса театра и кино Наталия Стешенко (Семаго).