В Челябинской области аномальные холода продлятся до 4 декабря

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Синоптики ЦГМС по Челябинской области сообщили, что аномально холодные температуры продержатся в регионе до 4 декабря.
В Челябинской области аномальные холода продлятся до 4 декабря
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  • © Sebastian Arning / EyeEm

Об этом пишет URA.RU.

«В большинстве районов Челябинской области с 30 ноября по 4 декабря ожидается аномально холодная погода. Среднесуточные температуры воздуха будут оставаться ниже климатической нормы на 7 °С и более», — уточнили в ведомстве.

Ночные температуры в области опускаются местами до -30 °С и ниже.

Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе с «Невскими новостями» спрогнозировал усиление морозов в Санкт-Петербурге.

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