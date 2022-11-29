В Челябинской области аномальные холода продлятся до 4 декабря
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Об этом пишет URA.RU.
«В большинстве районов Челябинской области с 30 ноября по 4 декабря ожидается аномально холодная погода. Среднесуточные температуры воздуха будут оставаться ниже климатической нормы на 7 °С и более», — уточнили в ведомстве.
Ночные температуры в области опускаются местами до -30 °С и ниже.
Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе с «Невскими новостями» спрогнозировал усиление морозов в Санкт-Петербурге.