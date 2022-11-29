В Москве рассказали о ходе реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

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В столичной усадьбе Покровское-Стрешнево завершили ряд реставрационных работ. Так, специалисты восстановили лепной декор, белокаменный цоколь и парадное крыльцо главного дома.
В Москве рассказали о ходе реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства города.

Заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что также полностью завершена реставрация кирпичных фасадов двух-трёхэтажных корпусов из красного кирпича, построенных в псевдорусском стиле в XIX веке.

Произведены вычинка, местами переборка и восстановление кирпичной кладки, отметил Мельников.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.

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