В Москве рассказали о ходе реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

В столичной усадьбе Покровское-Стрешнево завершили ряд реставрационных работ. Так, специалисты восстановили лепной декор, белокаменный цоколь и парадное крыльцо главного дома.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства города.

Заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что также полностью завершена реставрация кирпичных фасадов двух-трёхэтажных корпусов из красного кирпича, построенных в псевдорусском стиле в XIX веке.

Произведены вычинка, местами переборка и восстановление кирпичной кладки, отметил Мельников.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.