Режиссёр Бортко заявил, что Миронов воплотил заложенную Достоевским идею в образ князя Мышкина

Режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».

«Мне кажется, что он в какой-то степени воплотил идею, заложенную писателем в этот образ (князя Мышкина. — RT). Это было сложно, но он это сделал. Собственно говоря, я не вижу, кто бы мог это сделать, во всяком случае в той степени, кроме него. На мой взгляд, это было идеальное совпадение личности актёра и того образа, который он играл», — отметил Бортко в беседе с ФАН.

В завершение он поделился своими пожеланиями в адрес именинника, пожелав ему здоровья и благополучия.

«Самое главное — работы! Больше работы — достойной и значимой. Такой же и ничуть не меньше, как была в кинофильме «Идиот», — подытожил режиссёр.

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