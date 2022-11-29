Московский зоопарк принял на зимовку более 200 летучих мышей

Заведующая экспериментальным отделом мелких млекопитающих Московского зоопарка Ольга Ильченко сообщила, что предстоящую зиму в учреждении проведёт рекордное число летучих мышей — более 200 особей.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С каждым годом москвичи за сезон приносят к нам в центр на передержку всё больше найденных летучих мышей. В этом году на зимовку в центр попали рекордные 200 особей. И поток не заканчивается, обычно рукокрылых приносят до середины декабря», — рассказала Ильченко.

В центре зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка животных откармливают, чтобы они смогли набрать необходимую массу, а затем помещают в специальные холодильные камеры. Весной их выпускают на свободу.

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