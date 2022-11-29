Режиссёр Рубен Эстлунд рассказал о новом фильме «Треугольник печали»

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Режиссёр Рубен Эстлунд, дважды обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви», рассказал о своей новой картине «Треугольник печали» накануне её выхода в России.
Режиссёр Рубен Эстлунд рассказал о новом фильме «Треугольник печали»
  • © 30West

По сюжету две фотомодели — женщина и мужчина — оказываются сначала на роскошной яхте среди богачей, а после кораблекрушения вместе с ними попадают на тропический остров.

«Наш вид, наше фото, наши «луки» становятся куда важнее, чем то, что мы хотим сообщить. У нас нет времени читать, что там кто пишет. Важен образ», — поделился режиссёр в разговоре с «Известиями».

В противовес образу автор помещает героев на остров, где иерархия исчезает и начинается битва за выживание.

Ранее актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

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