Режиссёр Рубен Эстлунд рассказал о новом фильме «Треугольник печали»
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По сюжету две фотомодели — женщина и мужчина — оказываются сначала на роскошной яхте среди богачей, а после кораблекрушения вместе с ними попадают на тропический остров.
«Наш вид, наше фото, наши «луки» становятся куда важнее, чем то, что мы хотим сообщить. У нас нет времени читать, что там кто пишет. Важен образ», — поделился режиссёр в разговоре с «Известиями».
В противовес образу автор помещает героев на остров, где иерархия исчезает и начинается битва за выживание.
Ранее актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.