Режиссёр Рубен Эстлунд рассказал о новом фильме «Треугольник печали»

Режиссёр Рубен Эстлунд, дважды обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви», рассказал о своей новой картине «Треугольник печали» накануне её выхода в России.

По сюжету две фотомодели — женщина и мужчина — оказываются сначала на роскошной яхте среди богачей, а после кораблекрушения вместе с ними попадают на тропический остров.

«Наш вид, наше фото, наши «луки» становятся куда важнее, чем то, что мы хотим сообщить. У нас нет времени читать, что там кто пишет. Важен образ», — поделился режиссёр в разговоре с «Известиями».

В противовес образу автор помещает героев на остров, где иерархия исчезает и начинается битва за выживание.

Ранее актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.