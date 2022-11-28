Форум театрального искусства «Башня» откроется 29 ноября в Калининграде
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Программа включает показы спектаклей, а также обсуждения и круглый стол.
Среди участников: Московский театр юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой, Лаборатория современного искусства (г. Новосибирск), ТанцТеатр (г. Екатеринбург).
Ранее актриса Любовь Козий в интервью интернет-изданию argumenti.ru рассказала о своей роли в спектакле «Невольницы» по пьесе Александра Островского, в котором она исполнила одну из главных ролей (Евлалия Андреевна).