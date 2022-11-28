В Севастополе подвели итоги работы по озеленению в 2022 году

Глава управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова рассказала о работе по озеленению в 2022 году.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В 2022 году на мероприятия по компенсационному озеленению направлено 31,8 млн рублей», — заявила Гаврилова на аппаратном совещании в правительстве города.

Озеленение по госпрограмме выполнено в 14 образовательных учреждениях. Разработаны проекты для 20 объектов.

«Мы планируем направить в «Парки и скверы» средства в объёме 13,8 млн рублей на озеленение и уход для десяти территорий Ленинского и Гагаринского районов города Севастополя», — добавила Гаврилова.

Ранее телеканал «360» сообщил, что пожароопасный сезон в лесах Московской области завершился во вторник, 15 ноября.