Узнать больше

В Севастополе подвели итоги работы по озеленению в 2022 году

Короткая ссылка
Глава управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова рассказала о работе по озеленению в 2022 году.
В Севастополе подвели итоги работы по озеленению в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В 2022 году на мероприятия по компенсационному озеленению направлено 31,8 млн рублей», — заявила Гаврилова на аппаратном совещании в правительстве города.

Озеленение по госпрограмме выполнено в 14 образовательных учреждениях. Разработаны проекты для 20 объектов.

«Мы планируем направить в «Парки и скверы» средства в объёме 13,8 млн рублей на озеленение и уход для десяти территорий Ленинского и Гагаринского районов города Севастополя», — добавила Гаврилова.

Ранее телеканал «360» сообщил, что пожароопасный сезон в лесах Московской области завершился во вторник, 15 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить