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Кинолог Голубев посоветовал утеплять вольеры для собак зимой

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по подготовке вольера для собак к зиме.
Кинолог Голубев посоветовал утеплять вольеры для собак зимой
  • Gettyimages.ru

«Переносимость холодов зависит от размера, породы, привычных условий жизни собаки. Даже для тех питомцев, которые круглый год живут на улице в вольере, мороз может стать серьёзным испытанием. Собаководам следует заранее позаботиться о любимцах, утеплив вольер и будку для собаки», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также можно пересмотреть рацион собаки и сделать его более калорийным.

Ранее кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о том, что на рассмотрение Госдумой могут внести проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника.

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