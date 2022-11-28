Кинолог Голубев посоветовал утеплять вольеры для собак зимой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по подготовке вольера для собак к зиме.

«Переносимость холодов зависит от размера, породы, привычных условий жизни собаки. Даже для тех питомцев, которые круглый год живут на улице в вольере, мороз может стать серьёзным испытанием. Собаководам следует заранее позаботиться о любимцах, утеплив вольер и будку для собаки», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также можно пересмотреть рацион собаки и сделать его более калорийным.

Ранее кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о том, что на рассмотрение Госдумой могут внести проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника.