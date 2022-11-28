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Башмет рассказал историю создания Всероссийского юношеского симфонического оркестра

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Народный артист СССР Юрий Башмет рассказал, как был создан Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
Башмет рассказал историю создания Всероссийского юношеского симфонического оркестра
  • РИА Новости

«Был 2012 год. Вся страна готовилась к Олимпиаде в Сочи. А поскольку я был первым послом Олимпиады, да к тому же год был объявлен Годом музыки, то оргкомитет Игр попросил придумать интересный проект, который мог бы объединить всю страну. Вот так и возникла идея впервые в истории создать именно Всероссийский юношеский симфонический оркестр», — цитирует Башмета сайт kp.ru.

По его словам, после окончания Олимпиады проект было решено продолжить. 

Ранее ФАН сообщило, что Московский Губернский театр представил новый спектакль «Джаз-комедия».

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