Башмет рассказал историю создания Всероссийского юношеского симфонического оркестра

Народный артист СССР Юрий Башмет рассказал, как был создан Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

«Был 2012 год. Вся страна готовилась к Олимпиаде в Сочи. А поскольку я был первым послом Олимпиады, да к тому же год был объявлен Годом музыки, то оргкомитет Игр попросил придумать интересный проект, который мог бы объединить всю страну. Вот так и возникла идея впервые в истории создать именно Всероссийский юношеский симфонический оркестр», — цитирует Башмета сайт kp.ru.

По его словам, после окончания Олимпиады проект было решено продолжить.

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