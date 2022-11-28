Режиссёр Ефремова рассказала о работе с Андреем Ургантом

Режиссёр, актриса Мария Ефремова поделилась впечатлениями от совместной работы с Андреем Ургантом на съёмках комедии «Девушка на миллион». 28 ноября артист отмечает день рождения.

«Там получилось совпадение истории актёра и персонажа. Андрей Ургант играет известного писателя. Его музой была жена, но её рано не стало. У него было 20 лет затишья, он ничего не писал. Потом его музой становится его сын-детектив. Писатель начинает писать детективы», — заявила Ефремова в беседе с ФАН.

По её словам, у артиста тоже были потери, и те чувства, которые были по сюжету, совпали с тем, что он испытал.

В день рождения Урганта Ефремова пожелала ему здоровья и творческой реализации.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.