Агитбригада «Русского Радио» выступила для военнослужащих в День матери

Артисты «Русского Радио» и телеканала RU.TV приняли участие в концерте для военнослужащих ВДВ и членов их семе в культурно-досуговом центре на Кубинке. Выступление состоялось в День матери.

«Быть мамой — это действительно настоящий подвиг. Бессонные ночи, переживания, любовь, теплота. Цените, берегите своих мам», — заявила зрителям Светлана Феодулова.

Со своей стороны, Ян Марти отметил, что давно не видел такого душевного приёма.

«Я бесконечно рад видеть здесь всех присутствующих. Очень по вам соскучился», — сказал аудитории Сосо Павлиашвили.

Ранее агитбригады посетили мобилизационные пункты различных городов Подмосковья, а также в Крыму.