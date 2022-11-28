Агитбригада «Русского Радио» выступила для военнослужащих в День матери
- РИА Новости
«Быть мамой — это действительно настоящий подвиг. Бессонные ночи, переживания, любовь, теплота. Цените, берегите своих мам», — заявила зрителям Светлана Феодулова.
Со своей стороны, Ян Марти отметил, что давно не видел такого душевного приёма.
«Я бесконечно рад видеть здесь всех присутствующих. Очень по вам соскучился», — сказал аудитории Сосо Павлиашвили.
Ранее агитбригады посетили мобилизационные пункты различных городов Подмосковья, а также в Крыму.