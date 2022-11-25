Специалист Курбатова рассказала об особенностях жидкого и кускового мыла

Эксперт Екатерина Курбатова рассказала о различиях видов мыла.

В беседе с изданием Pravda.Ru она выразила мнение, что жидкое мыло гораздо меньше сушит кожу, поскольку не содержит щёлочи. Вместе с тем в его составе может содержаться много консервантов, так как в мыльном растворе, в отличие от щелочной среды мыла, микроорганизмы не погибают.

По словам Курбатовой, плюсом кускового мыла является его цена, а минусом — то, что производители стремятся изготовить продукцию с низким кислотно-щелочным показателем.

Что касается антибактериального мыла, то эксперт советует проявлять осторожность, так как оно подавляет и плохие, и хорошие микробы.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.