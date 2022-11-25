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В Удмуртии открылся фестиваль сценических искусств «Другой театр»

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В Сарапуле (Удмуртия) Межрегиональный фестиваль-конкурс сценических искусств «Другой театр» открылся 25 ноября. Мероприятие продлится до 27 ноября.
В Удмуртии открылся фестиваль сценических искусств «Другой театр»
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На конкурсе определят лучшие коллективы с экспериментальным подходом к выбору пьесы и нестандартной формой постановки, сочетающей сценический материал и новые технологии.

На участие в фестивале подали 47 заявок из 16 муниципальных образований Удмуртии и шести соседних регионов.

Гостей фестиваля ждёт творческая лаборатория, мастер-классы.

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