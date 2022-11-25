В Удмуртии открылся фестиваль сценических искусств «Другой театр»

В Сарапуле (Удмуртия) Межрегиональный фестиваль-конкурс сценических искусств «Другой театр» открылся 25 ноября. Мероприятие продлится до 27 ноября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На конкурсе определят лучшие коллективы с экспериментальным подходом к выбору пьесы и нестандартной формой постановки, сочетающей сценический материал и новые технологии.

На участие в фестивале подали 47 заявок из 16 муниципальных образований Удмуртии и шести соседних регионов.

Гостей фестиваля ждёт творческая лаборатория, мастер-классы.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.