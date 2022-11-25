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Депутат Николаев рассказал о предложении запустить отдельную программу восстановления Азовского моря

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев рассказал об экологической ситуации на Азовском море.
Депутат Николаев рассказал о предложении запустить отдельную программу восстановления Азовского моря
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Sidoropolev

«Да, мы ответственны за его экологию. И нужно обязательно разработать специальную программу по восстановлению Азовского моря. Это должен быть целостный проект по аналогии с другими целевыми программами, например сохранения Байкала», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, такой проект стоит рассматривать не только с точки зрения охраны природы как таковой, но и благополучия людей, которые там живут.

«Поэтому должно быть несколько направлений. Восстановление биологических популяций, рыбного хозяйства — это раз», — сказал Николаев.

Как отметил депутат, затем нужно восстановление экологии, чистоты моря, берегов.

«И развитие туризма, создание новых рабочих мест — три», — добавил Николаев.

Он также сообщил, что вместе с Научным центром евразийской интеграции обсуждаются возможные параметры программы, которую можно было бы в качестве инициативы предложить правительству.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Калужская область присоединилась к пилотному проекту Российского экологического оператора по экомониторингу.

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