В Тюмени джазовый фестиваль Дениса Мацуева пройдёт 4—6 декабря
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Традиционно участниками мероприятия станут как юные, так и известные музыканты, а также ведущий коллектив региона — Тюменский филармонический оркестр.
Прозвучат арии из знаменитых опер Пуччини и Чайковского, произведения Прокофьева, Бруха, Шнитке, Моцарта, Бетховена. В финале прозвучат джазовые произведения, за фортепиано — Денис Мацуев.
Ранее ФАН сообщило, что Московский Губернский театр представил новый спектакль «Джаз-комедия».