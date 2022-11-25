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В Тюмени джазовый фестиваль Дениса Мацуева пройдёт 4—6 декабря

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Пианист Денис Мацуев проведёт в Тюмени 11-й фестиваль классической и джазовой музыки. Он продлится с 4 по 6 декабря.
В Тюмени джазовый фестиваль Дениса Мацуева пройдёт 4—6 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © Paulo Sousa / EyeEm

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Традиционно участниками мероприятия станут как юные, так и известные музыканты, а также ведущий коллектив региона — Тюменский филармонический оркестр.

Прозвучат арии из знаменитых опер Пуччини и Чайковского, произведения Прокофьева, Бруха, Шнитке, Моцарта, Бетховена. В финале прозвучат джазовые произведения, за фортепиано — Денис Мацуев.

Ранее ФАН сообщило, что Московский Губернский театр представил новый спектакль «Джаз-комедия».

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