В Тюмени джазовый фестиваль Дениса Мацуева пройдёт 4—6 декабря

Пианист Денис Мацуев проведёт в Тюмени 11-й фестиваль классической и джазовой музыки. Он продлится с 4 по 6 декабря.

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Об этом сообщает «Вслух.ру». Традиционно участниками мероприятия станут как юные, так и известные музыканты, а также ведущий коллектив региона — Тюменский филармонический оркестр. Прозвучат арии из знаменитых опер Пуччини и Чайковского, произведения Прокофьева, Бруха, Шнитке, Моцарта, Бетховена. В финале прозвучат джазовые произведения, за фортепиано — Денис Мацуев. Ранее ФАН сообщило, что Московский Губернский театр представил новый спектакль «Джаз-комедия».