Режиссёр Гацалов рассказал о премьере спектакля «Саша, привет!» в Театре Наций

Режиссёр-постановщик Марат Гацалов рассказал о новом спектакле по роману лауреата «Ясной Поляны» Дмитрия Данилова «Саша, привет!» в Театре Наций.

Главный герой спектакля — человек тонкий, интеллигентный, видящий, умный, образованный, страстный, сказал режиссёр газете «Известия».

«Непростая задача для поиска актёра на эту роль, но в нашем случае она решилась стремительно. Ещё во время чтения романа я представлял в этой роли Игоря Гордина. Арка внутренней трансформации героя и героини — их опыт преодоления глубинной межличностной катастрофы, которая, можно сказать, модель внешней антиутопической реальности, созданной Даниловым, стала главным акцентом постановки», — добавил Гацалов.

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