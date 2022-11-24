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Специалист Ольховик рассказала, как выбрать качественную искусственную ёлку

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Эксперт Ирина Ольховик дала советы по выбору качественной искусственной ёлки.
Специалист Ольховик рассказала, как выбрать качественную искусственную ёлку
  • Gettyimages.ru
  • © Nikola Ilic

В беседе с изданием Pravda.Ru она отметила, что сначала стоит определиться с внешним видом дерева. Искусственная ель делается из плёнки ПВХ, а при изготовлении искусственной сосны используется специальная леска. Также бывают литые ёлки.

Рекомендуется обязательно проверить изделие на прочность — к примеру, подёргать короткие иголки (они не должны остаться в руке).

По словам эксперта, качественные ели уже имеют огнезащитную пропитку.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что ежегодную акцию «Почта Деда Мороза» запустили в 41 столичном парке в пятницу, 18 ноября.

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