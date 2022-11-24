Специалист Ольховик рассказала, как выбрать качественную искусственную ёлку

Эксперт Ирина Ольховик дала советы по выбору качественной искусственной ёлки.

В беседе с изданием Pravda.Ru она отметила, что сначала стоит определиться с внешним видом дерева. Искусственная ель делается из плёнки ПВХ, а при изготовлении искусственной сосны используется специальная леска. Также бывают литые ёлки.

Рекомендуется обязательно проверить изделие на прочность — к примеру, подёргать короткие иголки (они не должны остаться в руке).

По словам эксперта, качественные ели уже имеют огнезащитную пропитку.

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