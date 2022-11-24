Мария Аронова поделилась воспоминаниями о работе с Натальей Крачковской

Актриса Мария Аронова рассказала о работе со своей коллегой Натальей Крачковской, которой 24 ноября исполнилось бы 84 года.

«Я встретилась с ней, когда снимался сериал «Клубничка», и прошла очень хорошую школу. Очень хорошо с ней общались, я даже бывала в гостях у Натальи Леонидовны. Это огромное счастье, когда сталкиваешься со старшим поколением», — заявила Аронова в беседе с ФАН.

Она отметила, что Крачковская стала одним из её учителей.

«Она была очень доступным, демократичным человеком. Никогда в ней не было какой-то звёздности. Она никогда не показывала разницы между собой и мной. Всегда была готова к съёмкам. Очень спокойна, достойна», — сообщила Аронова.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.