Мария Аронова поделилась воспоминаниями о работе с Натальей Крачковской
- РИА Новости
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«Я встретилась с ней, когда снимался сериал «Клубничка», и прошла очень хорошую школу. Очень хорошо с ней общались, я даже бывала в гостях у Натальи Леонидовны. Это огромное счастье, когда сталкиваешься со старшим поколением», — заявила Аронова в беседе с ФАН.
Она отметила, что Крачковская стала одним из её учителей.
«Она была очень доступным, демократичным человеком. Никогда в ней не было какой-то звёздности. Она никогда не показывала разницы между собой и мной. Всегда была готова к съёмкам. Очень спокойна, достойна», — сообщила Аронова.
Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.