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Мария Аронова поделилась воспоминаниями о работе с Натальей Крачковской

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Актриса Мария Аронова рассказала о работе со своей коллегой Натальей Крачковской, которой 24 ноября исполнилось бы 84 года.
Мария Аронова поделилась воспоминаниями о работе с Натальей Крачковской
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Я встретилась с ней, когда снимался сериал «Клубничка», и прошла очень хорошую школу. Очень хорошо с ней общались, я даже бывала в гостях у Натальи Леонидовны. Это огромное счастье, когда сталкиваешься со старшим поколением», — заявила Аронова в беседе с ФАН.

Она отметила, что Крачковская стала одним из её учителей.

«Она была очень доступным, демократичным человеком. Никогда в ней не было какой-то звёздности. Она никогда не показывала разницы между собой и мной. Всегда была готова к съёмкам. Очень спокойна, достойна», — сообщила Аронова.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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