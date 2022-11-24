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Кинолог Фокин прокомментировал идею ввести штрафы за выгул собак опасных пород без ошейника

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Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин прокомментировал сообщение о том, что на рассмотрение Госдумой могут внести проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника.
Кинолог Фокин прокомментировал идею ввести штрафы за выгул собак опасных пород без ошейника
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что обычные любители собак «не доводят до такой точности дрессировки», как профессионалы, работающие со служебными животными.

«Это надо, конечно, чтобы на поводках ходили. Маленьких декоративных собак можно без намордников выводить, а вот крупных собак надо с намордником», — сказал эксперт.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.

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