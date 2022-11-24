В Петербурге рассказали о находках, сделанных во время реставрации Медного всадника

В Государственном музее городской скульптуры рассказали, какие находки сделали специалисты во время реставрации Медного всадника в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В частности, была выявлена третья точка опоры.

«Третья точка опоры — узел опирания стального каркаса, проходящего через хвост коня и тело змеи, на закладной железный элемент, установленный в Гром-камне. Подтверждено, что устойчивость конной статуи достигается за счёт переменной толщины бронзы, обеспечивая положение центра тяжести между тремя опорами и совместную работу несущих каркасов», — заявил главный архитектор проектов ООО «РМ «Наследие-Проект», участник реставрации Глеб Чусовитин.

По его словам, при изучении хвоста коня впервые обнаружен люк, выполненный при создании скульптуры для извлечения формовочной массы.

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