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В Петербурге рассказали о находках, сделанных во время реставрации Медного всадника

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В Государственном музее городской скульптуры рассказали, какие находки сделали специалисты во время реставрации Медного всадника в Санкт-Петербурге.
В Петербурге рассказали о находках, сделанных во время реставрации Медного всадника
  • Gettyimages.ru
  • © Timothy Mbugua / EyeEm

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В частности, была выявлена третья точка опоры.

«Третья точка опоры — узел опирания стального каркаса, проходящего через хвост коня и тело змеи, на закладной железный элемент, установленный в Гром-камне. Подтверждено, что устойчивость конной статуи достигается за счёт переменной толщины бронзы, обеспечивая положение центра тяжести между тремя опорами и совместную работу несущих каркасов», — заявил главный архитектор проектов ООО «РМ «Наследие-Проект», участник реставрации Глеб Чусовитин.

По его словам, при изучении хвоста коня впервые обнаружен люк, выполненный при создании скульптуры для извлечения формовочной массы.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что директор Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев рассказал о новых археологических находках в Крыму.

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