Синоптики прогнозируют сильные дожди в Крыму 25—26 ноября
- Gettyimages.ru
- © Donat Photography / EyeEm
Об этом пишет «Крыминформ».
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября и ночью 26 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные», — говорится в сообщении.
МЧС также предупреждает о вероятности возникновения ЧС.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.