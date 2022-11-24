Синоптики прогнозируют сильные дожди в Крыму 25—26 ноября

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму предупредили о дождях в регионе 25—26 ноября.

Об этом пишет «Крыминформ».

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября и ночью 26 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные», — говорится в сообщении.

МЧС также предупреждает о вероятности возникновения ЧС.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.