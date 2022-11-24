В столице пройдут десятки мероприятий по случаю 81-й годовщины контрнаступления в битве под Москвой
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры города.
Музеи, библиотеки и культурные центры подготовили лекции, литературные чтения, тематические спектакли и выставку архивных фотоснимков.
«Одно из центральных событий историко-патриотической программы — презентация документального фильма, основанного на воспоминаниях жителей Зеленограда. Когда началась Великая Отечественная война, большинству героев картины было от трёх до семи лет», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.
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