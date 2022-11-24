Узнать больше

В столице пройдут десятки мероприятий по случаю 81-й годовщины контрнаступления в битве под Москвой

Короткая ссылка
Более 80 мероприятий пройдут в столице в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
В столице пройдут десятки мероприятий по случаю 81-й годовщины контрнаступления в битве под Москвой
  • Gettyimages.ru
  • © Vasil Nanev / EyeEm

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры города.

Музеи, библиотеки и культурные центры подготовили лекции, литературные чтения, тематические спектакли и выставку архивных фотоснимков.

«Одно из центральных событий историко-патриотической программы — презентация документального фильма, основанного на воспоминаниях жителей Зеленограда. Когда началась Великая Отечественная война, большинству героев картины было от трёх до семи лет», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Ранее «Взгляд» сообщал, что открытие стелы «Город трудовой доблести» состоялось в Новосибирске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить