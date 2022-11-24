В столице пройдут десятки мероприятий по случаю 81-й годовщины контрнаступления в битве под Москвой

Более 80 мероприятий пройдут в столице в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

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