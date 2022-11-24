Жителям Подмосковья посоветовали не выходить на лёд на водоёмах

Жителей Московской области предостерегли от выхода на лёд на водоёмах, поскольку его слой ещё слишком тонок, чтобы удержать вес человека.

Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

«Как только лёд покрывает пруды и озёра, любители зимней рыбалки торопятся за долгожданным уловом по перволёдью. Чаще всего такие мероприятия заканчиваются в лучшем случае холодной ванной, потому что продержаться в ледяной воде человек может от пяти до десяти минут», — отметил первый заместитель главы ведомства Анатолий Плевако.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.