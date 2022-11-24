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Жителям Подмосковья посоветовали не выходить на лёд на водоёмах

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Жителей Московской области предостерегли от выхода на лёд на водоёмах, поскольку его слой ещё слишком тонок, чтобы удержать вес человека.
Жителям Подмосковья посоветовали не выходить на лёд на водоёмах
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

«Как только лёд покрывает пруды и озёра, любители зимней рыбалки торопятся за долгожданным уловом по перволёдью. Чаще всего такие мероприятия заканчиваются в лучшем случае холодной ванной, потому что продержаться в ледяной воде человек может от пяти до десяти минут», — отметил первый заместитель главы ведомства Анатолий Плевако.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.

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