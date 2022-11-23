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Исполнительница главной роли в фильме «Спящая красавица» рассказала об особенностях подводных съёмок

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Исполнительница главной роли в фильме «Спящая красавица» Софья Фадеева рассказала, как попала в проект, а также об особенностях подводных съёмок.
Исполнительница главной роли в фильме «Спящая красавица» рассказала об особенностях подводных съёмок
  • Gettyimages.ru

«Я увидела, что есть кастинг, ищут главную героиню — балерину. А я и балерина, и раньше занималась синхронным плаванием: в воде я чувствую себя как на суше. Страха у меня не было, я в этой стихии жила», — заявила она в беседе с НСН.

По словам Фадеевой, она была задействована во всех сценах и долго находилась под водой, поэтому уставала.

«И в конечном счёте я даже не заметила, как заболела — как потом оказалось, коронавирусом», — добавила она.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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