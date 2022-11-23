Артистка балета Черных рассказала о съёмках под водой для фильма «Спящая красавица»

Артистка балета, педагог-хореограф Елена Черных рассказала о подводных съёмках в фильме «Спящая красавица».

«Ты стоишь на суше, пробуешь какие-то комбинации, понимаешь, что сейчас спустишься под воду и это сделаешь. В голове примерно десять связок движений. Ты спускаешься под воду и понимаешь, что можешь сделать только две. Под водой всё это в два раза медленнее, тебя начинает шатать, штормить», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, после двух движений было ощущение, будто прошёл целый спектакль.

«А нужно, чтобы это было красиво, эстетично, и нужно оставаться на дне — стоять, а не висеть, что сложно с моим маленьким весом. Это забирало очень много сил», — добавила Черных.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.