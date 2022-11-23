Психолог Браженская рассказала, как загадывать новогоднее желание
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«Именно в момент написания своей рукой оно станет целью. По факту в тот момент, когда мы фиксируем наши желания в письменном виде, мозг получает цель», — сказала она в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, формулировки желания, в том числе новогоднего, должны быть конкретными.
«Нам, конечно, хочется верить в магию и сказку, но по факту это психология», — считает Браженская.
Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.