Узнать больше

Синоптик Позднякова рассказала о перспективах ледяных дождей в Москве

Короткая ссылка
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова прокомментировала ситуацию с ледяным дождём в столице.
Синоптик Позднякова рассказала о перспективах ледяных дождей в Москве
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» она отметила, что осадки, которые сейчас выпадают в виде дождя или мороси, попадают на переохлаждённую поверхность и примерзают.

«В ближайшие несколько часов температура ещё останется положительной, но завтра начнёт постепенно понижаться, а осадки будут небольшими. Когда мы будем находиться уже в тылу циклона, выпавший снег и мокрый снег немного увеличат шероховатость поверхности во дворах и на дорогах не будет скользко», — уточнила Позднякова.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить