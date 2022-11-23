Синоптик Позднякова рассказала о перспективах ледяных дождей в Москве

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова прокомментировала ситуацию с ледяным дождём в столице.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она отметила, что осадки, которые сейчас выпадают в виде дождя или мороси, попадают на переохлаждённую поверхность и примерзают.

«В ближайшие несколько часов температура ещё останется положительной, но завтра начнёт постепенно понижаться, а осадки будут небольшими. Когда мы будем находиться уже в тылу циклона, выпавший снег и мокрый снег немного увеличат шероховатость поверхности во дворах и на дорогах не будет скользко», — уточнила Позднякова.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.