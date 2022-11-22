Метеоролог Киктёв посоветовал водителям избегать резких движений на поворотах в ледяной дождь

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв посоветовал водителям избегать резких движений на поворотах в ледяной дождь.

«Меняется сцепление с тротуарами, дорогами. Водителям необходимо поддерживать увеличенную дистанцию между машинами, избегать резких движений на поворотах. Если гололёд сильный, то намерзания могут нарушать устойчивость разных конструкций, деревьев. Возможно падение ледяных корок», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, изморозь, отложения на проводах бывают в диаметре до 5—10 см.

«Это огромная тяжесть, и на линии электропередач она создаёт огромную нагрузку», — добавил Киктёв.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом» рассказал об опасности ледяных дождей.