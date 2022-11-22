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Синоптик Тишковец призвал соблюдать особую осторожность во время ледяных дождей

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об опасности ледяных дождей.
Синоптик Тишковец призвал соблюдать особую осторожность во время ледяных дождей
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Mickolayck / 500px

«Ледяные дожди, которые начались в Москве в девять часов утра и практически взяли область, — это, во-первых, большая опасность для автомобилистов. Нужно понимать, что на обледенелой дороге длина тормозного пути автомобиля увеличивается в три раза», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, также необходимо соблюдать дистанцию, поскольку в некоторых случаях «даже шипованная резина может не помочь».

«Что касается пешеходов, то им следует передвигаться по обочине короткими шагами. Ходить нужно аккуратно и лучше там, где посыпано песком. Обувь должна быть соответствующая, с рифлёной подошвой, чтобы не скользила», — посоветовал Тишковец.

Он также посоветовал не приближаться к деревьям, так как под тяжестью льда могут обламываться ветки.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.

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