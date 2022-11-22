В Петербурге 12 декабря представят балет в честь Седьмой симфонии Шостаковича

В атриуме Главного штаба в Санкт-Петербурге 12 декабря представят балет «7-фония» в честь Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Центр поддержки социально-культурных инициатив.

«Дата выбрана неслучайно, именно в эти дни в декабре 1941 года в Самаре (Куйбышеве) Дмитрий Шостакович завершил написание легендарного произведения», — заявили организаторы.

В спектакле будут участвовать народные и заслуженные артисты России, лауреаты и дипломанты международных конкурсов.

Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».