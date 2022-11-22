В Петербурге 12 декабря представят балет в честь Седьмой симфонии Шостаковича
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Центр поддержки социально-культурных инициатив.
«Дата выбрана неслучайно, именно в эти дни в декабре 1941 года в Самаре (Куйбышеве) Дмитрий Шостакович завершил написание легендарного произведения», — заявили организаторы.
В спектакле будут участвовать народные и заслуженные артисты России, лауреаты и дипломанты международных конкурсов.
Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».