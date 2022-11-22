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Орнитолог Мишин посоветовал подкармливать городских птиц кукурузой

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Основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин рассказал, чем лучше всего подкармливать городских птиц зимой.
Орнитолог Мишин посоветовал подкармливать городских птиц кукурузой
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Edwards / EyeEm

«Главное — не бросать кормушку без семечек, без зерносмеси, без дроблённой кукурузы и без проса. Если оставлять орешки, то их надо дробить, и кукурузу надо дробить, потому что мелкие птицы не смогут это проглотить», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, универсальный корм — зерносмесь, в состав которой входят крупы и семена.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о снегирях, перебирающихся ближе к городам. По словам экспертов, птицы так ведут себя для того, чтобы найти пищу.

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