Орнитолог Мишин посоветовал подкармливать городских птиц кукурузой
- Gettyimages.ru
- © Paul Edwards / EyeEm
«Главное — не бросать кормушку без семечек, без зерносмеси, без дроблённой кукурузы и без проса. Если оставлять орешки, то их надо дробить, и кукурузу надо дробить, потому что мелкие птицы не смогут это проглотить», — заявил он в беседе с РИАМО.
По его словам, универсальный корм — зерносмесь, в состав которой входят крупы и семена.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о снегирях, перебирающихся ближе к городам. По словам экспертов, птицы так ведут себя для того, чтобы найти пищу.