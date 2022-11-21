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Kompas TV: число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява достигло 162

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Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии увеличилось до 162. Об этом сообщил портал Kompas TV со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана Камила.

«В кол-центре индонезийского агентства метеорологии сообщили о 162 погибших», — приводит РИА Новости его слова.

Камил подчеркнул, что большинство скончавшихся были детьми.

Ранее сообщалось о 44 жертвах землетрясения в Индонезии.

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