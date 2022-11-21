Kompas TV: число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява достигло 162

Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии увеличилось до 162. Об этом сообщил портал Kompas TV со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана Камила.