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На восстановление пострадавших от подтоплений объектов культуры Крыма направят свыше 80 млн рублей

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в республике восстановят 22 объекта культурного наследия, которые пострадали в результате подтоплений в 2021 году.
На восстановление пострадавших от подтоплений объектов культуры Крыма направят свыше 80 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

На эти цели из резервного фонда правительства Российской Федерации выделено свыше 83 млн рублей, говорится в сообщении.

В числе таких объектов мемориальный комплекс «Аджимушкай» и архитектурно-археологический комплекс «Древний город Пантикапей» в Керчи, музей «Поляна сказок» в Ялте и другие достопримечательности полуострова.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.

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