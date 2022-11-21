На восстановление пострадавших от подтоплений объектов культуры Крыма направят свыше 80 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
На эти цели из резервного фонда правительства Российской Федерации выделено свыше 83 млн рублей, говорится в сообщении.
В числе таких объектов мемориальный комплекс «Аджимушкай» и архитектурно-археологический комплекс «Древний город Пантикапей» в Керчи, музей «Поляна сказок» в Ялте и другие достопримечательности полуострова.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.