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Во Владивостоке открылась выставка работ Ильи Репина

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В Приморской краевой картинной галерее открылась выставка «Репин. Далёкое и близкое». За первые два дня работы экспозицию посетили более 900 человек.
Во Владивостоке открылась выставка работ Ильи Репина
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Как пишет vostokmedia.com, экспозицию готовили более двух лет.

На выставке представлено более 100 работ русского художника, 34 из них предоставил Русский музей, остальные — художественные музеи России, от Хабаровска до Самары.

Работы Репина можно будет увидеть до 22 января.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» проходит с 29 октября по 11 декабря в Москве.

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