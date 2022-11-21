Во Владивостоке открылась выставка работ Ильи Репина
- globallookpress.com
- © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua
Как пишет vostokmedia.com, экспозицию готовили более двух лет.
На выставке представлено более 100 работ русского художника, 34 из них предоставил Русский музей, остальные — художественные музеи России, от Хабаровска до Самары.
Работы Репина можно будет увидеть до 22 января.
Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» проходит с 29 октября по 11 декабря в Москве.