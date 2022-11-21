Во Владивостоке открылась выставка работ Ильи Репина

В Приморской краевой картинной галерее открылась выставка «Репин. Далёкое и близкое». За первые два дня работы экспозицию посетили более 900 человек.

Как пишет vostokmedia.com, экспозицию готовили более двух лет.

На выставке представлено более 100 работ русского художника, 34 из них предоставил Русский музей, остальные — художественные музеи России, от Хабаровска до Самары.

Работы Репина можно будет увидеть до 22 января.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» проходит с 29 октября по 11 декабря в Москве.