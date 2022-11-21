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Реставрацию Дома-музея Островского в Москве завершат к 200-летию писателя в 2023 году

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В Москве завершение реставрации Дома-музея А.Н. Островского, являющегося одним из филиалов Бахрушинского музея, планируют завершить в 2023 году, к 200-летию со дня рождения писателя.
Реставрацию Дома-музея Островского в Москве завершат к 200-летию писателя в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«Над реставрацией особняка XIX века, в котором родился и провёл первые годы жизни классик русской литературы, сейчас работают больше 50 специалистов. Вместе с ещё несколькими зданиями усадьбы дом войдёт в состав современного выставочного комплекса», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Двухэтажное деревянное здание в стиле классицизм находится на улице Малая Ордынка, дом 9/12, с. 6. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.

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