Реставрацию Дома-музея Островского в Москве завершат к 200-летию писателя в 2023 году
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«Над реставрацией особняка XIX века, в котором родился и провёл первые годы жизни классик русской литературы, сейчас работают больше 50 специалистов. Вместе с ещё несколькими зданиями усадьбы дом войдёт в состав современного выставочного комплекса», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Двухэтажное деревянное здание в стиле классицизм находится на улице Малая Ордынка, дом 9/12, с. 6. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.