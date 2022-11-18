Зоолог Тихонов объяснил наличие большого числа волков в Ростовской области

Зоолог Южного федерального университета Алексей Тихонов прокомментировал видео, на кадры которого попала стая волков возле посёлка Шолоховский в Белокалитвенском районе Ростовской области. Хищники, как уточняется, вели себя безбоязненно.

«Волк и собака, по сути, это один вид. Волки очень сообразительны и гибко меняют свою модель поведения. Там, где на них активно охотятся, они не собираются в стаи, ведут одиночный образ жизни. А где нет угрозы — сбиваются в стаи... Могу предположить, что на волков давно не устраивали охоту. Поэтому они не боятся встречаться с людьми, чувствуют в себя в безопасности», — сказал специалист в беседе с rostovgazeta.ru.

Обычно, завидев человека, крупные хищники убегают, резюмировал зоолог.

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