В Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с борщевиком в 2022 году

На оперативном совещании правительства Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с борщевиком Сосновского в 2022 году.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

В мае — октябре очаги борщевика были выявлены на площади 5319 га.

«В целом по Калининградской области объём проведённых работ по уничтожению борщевика Сосновского составляет практически 100% от выявленной муниципальными образованиями и неравнодушными к данной проблеме гражданами засорённой площади», — заявила министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове площадь освобождённых от борщевика участков составила 1 млн кв. м.