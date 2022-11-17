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В Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с борщевиком в 2022 году

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На оперативном совещании правительства Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с борщевиком Сосновского в 2022 году.
В Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с борщевиком в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

В мае — октябре очаги борщевика были выявлены на площади 5319 га.

«В целом по Калининградской области объём проведённых работ по уничтожению борщевика Сосновского составляет практически 100% от выявленной муниципальными образованиями и неравнодушными к данной проблеме гражданами засорённой площади», — заявила министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове площадь освобождённых от борщевика участков составила 1 млн кв. м.

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