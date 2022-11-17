В Петербурге разработали эскиз мемориальной доски в честь этнографа Кнорозова

В Санкт-Петербурге разработали эскиз мемориальной доски в честь этнографа, дешифровщика письменности майя Юрия Кнорозова.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Доску установят на фасаде здания Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук.

«Предварительные работы по установке доски идут полным ходом, и задуманное обязательно воплотится в реальности. Думаю, это торжество, которое состоится буквально в ближайшее время, станет значимым событием и для Кунсткамеры, и для города», — заявил директор музея Андрей Головнёв.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.