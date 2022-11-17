Синоптик Тишковец спрогнозировал морозы до -14 °C в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег в столице лёг раньше климатической нормы на две недели. Вместе с тем он спрогнозировал, что скоро в городе ожидается около -8...-14 °C.

«По моим оценкам, к выходным высота снежного покрова составит 10—15 см, а местами даже 15—20 см. Это сугробы, которые характерны для конца декабря и начала января», — сказал синоптик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, температура в столице будет опускаться день ото дня. Так, в ночь на 18 ноября ожидается -3...-8 °C, днём — 0...-5 °C. К выходным — -5...-10 °C ночью, днём -3...-8 °C.

На следующей неделе ожидаются морозы до -8...-14 °C, заключил Тишковец.

Ранее агентство URA.RU со ссылкой на прогноз специалистов Гидрометцентра ХМАО сообщило, что в Ханты-Мансийском автономном округе после похолодания до -38 °С наступит резкое потепление.