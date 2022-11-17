Режиссёр Марина Брусникина рассказала о продолжении работы театра «Практика»

Профессор, завкафедрой сценической речи Школы-студии МХАТ, режиссёр Марина Брусникина рассказала, как стала продолжателем проектов, над которыми работал её муж, актёр Дмитрий Брусникин. В четверг, 17 ноября, ему могло бы исполниться 65 лет.

Театр «Практика» возник, потому что надо было продолжить дело Димы, призналась она в интервью «Российской газете».

«Проекты «Мастерской Брусникина» важно было также не бросать. Помогают мне все наши ученики и друзья, спасибо им, одна бы я не справилась. А в Школе-студии МХАТ я стала руководить курсом, хотя никогда не хотела такой ответственности. Работать со студентами любила, но взваливать на себя такой груз, конечно, не планировала... Но вот уже четыре года прошло — студенты прекрасные, сейчас вот надо распределять их по театрам. Огромная забота», — сказала Брусникина.

Театральный режиссёр и актёр, художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет в августе 2018 года.

Ранее актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.