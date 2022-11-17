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В Хабаровском крае высадили 19 млн сеянцев в рамках программы восстановления лесов

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В Хабаровском крае завершили сезон лесовосстановления. Специалисты лесного хозяйства высадили 19 млн сеянцев в местах, где лес погиб от пожаров или был вырублен.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Общая площадь, на которой провели работы, превысила 74 тыс. га, что на 14% больше предполагавшейся. Лесовосстановление в регионе велось по нацпроекту «Экология».

«Основной показатель программы — отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. В этом году он составил 160% при плановом 85%. Лес высадили на площади 8,2 тыс. га, план был засадить 6,7 тыс. га», — прокомментировала результаты заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Луиза Ярош.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области пожароопасный сезон завершился 14 ноября.

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