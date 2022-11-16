Актёр Дружинин назвал «мужчиной с низким порогом ответственности» своего героя в «Американцах»

Заслуженный артист России Егор Дружинин рассказал о своём герое в новом сериале «Американцы».

«Мой герой промелькнёт на экране так стремительно, что вы даже не заметите. Даже я сейчас несколько мгновений сомневался, снимался ли я в этом сериале. Но потом вспомнил, что снимался, и вспомнил, что мой герой — обычный мужчина с низким порогом ответственности, выдающий желаемое за действительное, ради достижения сиюминутной любовной победы», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Дружинина, в рамках этого проекта наиболее комфортно ему было работать с режиссёром Фёдором Стуковым, с которым они дружат много лет.

Ранее актриса Ксения Теплова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о фильме «Я на перемотке!» режиссёра Никиты Владимирова.