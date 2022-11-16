Узнать больше

Актёр Дружинин назвал «мужчиной с низким порогом ответственности» своего героя в «Американцах»

Короткая ссылка
Заслуженный артист России Егор Дружинин рассказал о своём герое в новом сериале «Американцы».
Актёр Дружинин назвал «мужчиной с низким порогом ответственности» своего героя в «Американцах»
  • РИА Новости

«Мой герой промелькнёт на экране так стремительно, что вы даже не заметите. Даже я сейчас несколько мгновений сомневался, снимался ли я в этом сериале. Но потом вспомнил, что снимался, и вспомнил, что мой герой — обычный мужчина с низким порогом ответственности, выдающий желаемое за действительное, ради достижения сиюминутной любовной победы», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Дружинина, в рамках этого проекта наиболее комфортно ему было работать с режиссёром Фёдором Стуковым, с которым они дружат много лет.

Ранее актриса Ксения Теплова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о фильме «Я на перемотке!» режиссёра Никиты Владимирова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить