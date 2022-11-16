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Егор Дружинин рассказал о концерте в Москве 17 ноября

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Заслуженный артист России Егор Дружинин рассказал о предстоящем концерте в Москве и отметил уникальность мероприятия.
Егор Дружинин рассказал о концерте в Москве 17 ноября
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он заявил, что выступление состоится 17 ноября.

«У нас пройдёт самый большой концерт команды Егора Дружинина за всю историю существования. Невероятно талантливые ребята соберутся на одной сцене, чтобы показать свои лучшие выступления и удивить зрителя новыми, уникальными номерами. Я лично представлю каждый номер и каждого участника», — сообщил артист.

Ранее актриса Ксения Теплова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о фильме «Я на перемотке!» режиссёра Никиты Владимирова.

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